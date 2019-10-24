Ekonomi Bulgaristandan gelip Tekirdağda üretmeye başladı Lavanta balı büyük ilgi görüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bulgaristan'dan gelip, Tekirdağ'da ürettikleri lavanta balı büyük ilgi görüyor!

Bulgaristan'dan gelip Tekirdağ'da üretmeye başladı: Lavanta balı büyük ilgi görüyor

Bulgaristan'dan 4 yıl önce gelerek Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yerleşen Fatma ve Rasim Tülmen çiftçinin ürettiği lavanta balları ilgi görüyor. Lavanta balının Türkiye'ye yeni girdiğini söyleyen Rasim Tülmen, "Talepleri çok artı şu an karşılayamıyoruz. Kilosunu 100 liraya satıyoruz. Türkiye'ye daha yeni girmesine rağmen dış ülkelerden de talebi var. Her gün sipariş var" dedi.

Haber Merkezi DHA
Rasim Tülmen kendilerine ait tarlada ürettikleri lavantalar büyük ilgi görünce işleri büyüterek 100 dönüm tarlayı ekti.
Rasim Tülmen kendilerine ait tarlada ürettikleri lavantalar büyük ilgi görünce işleri büyüterek 100 dönüm tarlayı ekti.

Bulgaristan'da yaşayan Fatma ve Rasim Tülmen çifti, 4 yıl önce Türkiye'ye gelerek Tekirdağ'ın Saray ilçesine yerleşti. Çifte vatandaş olan Tülmen çifti, 1960 yılından bu yana Bulgaristan'da yaptıkları lavanta üretimini Türkiye'de de sürdürmek istedi.

Lavantalı gazoz üretti, siparişlere yetişemiyor
EKONOMİ
Lavantalı gazoz üretti, siparişlere yetişemiyor

Kendilerine ait tarlada ürettikleri lavantalar büyük ilgi görünce işleri büyüterek 100 dönüm tarlayı eken Tülmen çifti, lavanta balını da üretmeye başladı.

Rasim Tülmen'in ürettiği lavanta balı Türkiye'ye deki müşterilerinin de gözdesi oldu.

Lavanta balının, akciğer, astım gibi birçok hastalığa iyi geldiğini savunan Rasim Tülmen, lavantanın yağı, kolonyası ve sabunu derken şimdi de balının Türkiye'de ilgi görmeye başladığını söyledi.

Doğadan gelen sağlık: Lavanta
HAYAT
Doğadan gelen sağlık: Lavanta

Tülmen, "Lavanta balı, Türkiye'ye yeni girmeye başladı. Bir dönüm lavanta 10 kilo bal verir. Lavanta balı tam bir ilaç. Talepleri çok arttı şu an karşılayamıyoruz. Kilosunu 100 liraya satıyoruz. Türkiye'ye daha yeni girmesine rağmen dış ülkelerden de talebi var. Her gün sipariş var. Kendi müşterilerimize indirimli veriyoruz" dedi.

Fatma ve Rasim Tülmen çiftçinin ürettiği lavanta balları ilgi görüyor.

Lavantaya ilgi artıyor

Rasim Tülmen, lavantaya Türkiye ve yurt dışında ilginin her geçen gün arttığını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Biz geçen yıl 1.5 milyon kök ürün elde etmiştik. Bu yıl ise 2 milyonu geçecek gibi görünüyor. Masrafsız bir ürün, ilacı yok suyu yok, sürme derdi yok. Çapalama olur bir kere biçilir ve yağı alınır. Dönüm başı 10 ile 15 litre yağı elde edilir. İyi bir kar bırakır. Bunun için de çiftçilerin lavantaya ilgi artırıyor. Bunu büyük çiftçiler zaten biliyor."

Lavanta bahçesi.

Yurt dışındaki çiftçilere de lavanta fidanı ihraç ettiklerini ifade eden Tülmen, "Yurt dışındaki çiftçiler de lavantayı tercih etmeye başladı. Nedeni maliyetsiz ve kazançlı bir ürün olduğu için. Şu an kısa bir zaman içinde bu kadar artış olduysa 1-2 yıla kadar başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada birinci sırada ekilecek ürün olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Litresi 100 Euro
FOTOĞRAF 13
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Edirne Valiliği koordinesinde, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Edirne Tanıtım Turizm Derneği işbirliğinde, 10-16 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ‘2. Edirne Lavanta Tarla Günleri ‘Edirne Lavanta Kokuyor ’ adlı etkinliklerin resmi açılışı gerçekleştirildi.
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Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, lavanta tarlalarında gerçekleştirilen çalışmalarda, Edirne’de tarımsal çeşitliliği arttırmak, ekonomik, tarımsal girdilere katkı sağlamak, verimsiz arazileri değerlendirmek ve tarım odaklı kültürel - gastronomi turizmine destek amacı hedefleniyor.
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LİTRESİ 100 EURO: Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, TÜİK verilerine göre Türkiye’de 5 bin 700 dekar alanda lavanta üretildiğini belirterek, “Dünyadaki en büyük lavanta yağı tedarikçi ülkelerine baktığımızda, komşu ülke Bulgaristan, Fransa ve Çin’in önemli bir rol oynadığını görmekteyiz. Fakat son zamanlarda da diğer ülkelerde lavanta üretiminde artış gözükmektedir...
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Ekonomik ömrü 10 yıl ve üzerindedir. 2. yıldan sonra ortalama bir verim elde edilir. Dekara ortalama 4 ile 14 litre arasında yağ elde edilmektedir. Bugün lavanta yağı uluslararası piyasada litre başı 80-100 Euro üzerinden de işlem görmektedir” dedi.
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KÖYLERDE MARJİNAL TARIM ARAZİLERİNİ KULLANACAĞIZ: Edirne Valisi Ekrem Canalp de “Lavanta için kullanacağımız araziler, genellikle köylerde marjinal tarım arazisi dediğimiz hali hazırda nitelikli ürünleri ekmediğimiz araziler. Yani diğer ürünlerin beğenmediği arazileri, istemediği arazileri lavanta çok güzel adaptasyon sağlayabiliyor...
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Ve çok iyi ürünler elde edilebiliyor. Dolayısıyla bu şekilde arazilerin bulunduğu köylerde, nerelerde varsa oralarda bunun yetiştirilmesini teşvik etmek, yaygınlaştırmak son derece anlamlı ve daha güzel olacak” diye konuştu.
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Açıklamaların ardından, Vali Canalp ve eşi Ayten Canalp minik öğrencilerle birlikte lavanta tarlasında ilk hasadı gerçekleştirdi. Daha sonra Enstitü Müdürü Tülek ile birlikte Vali Canalp, temsili olarak lavanta yağı dağıtımını yaptı.
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Çiftçiye müjde, enstitü müdürü açıkladı “Litresi 100 Euro”
Title
Çiftçiye müjde, enstitü müdürü açıkladı “Litresi 100 Euro”
Title
Çiftçiye müjde, enstitü müdürü açıkladı “Litresi 100 Euro”
Title
Çiftçiye müjde, enstitü müdürü açıkladı “Litresi 100 Euro”
Title
Çiftçiye müjde, enstitü müdürü açıkladı “Litresi 100 Euro”
Title
Çiftçiye müjde, enstitü müdürü açıkladı “Litresi 100 Euro”
Litresi 100 Euro
Edirne'de, bu yıl ikincisi düzenlenen 'Lavanta Tarla Günleri' etkinliklerinin resmi açılışı gerçekleşti. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, “Uluslararası piyasada lavanta yağı litresi 80-100 Euro civarında” diyerek, Trakya Bölgesi'nde üretimi arttırmayı hedeflediklerini söyledi.


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