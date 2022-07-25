Ekonomi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 31 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 25 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacak.

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