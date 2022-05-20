Ekonomi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
BASIN İLAN

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımın 20 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8/7. Maddesinin (ç) fıkrası gereğince aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dalına öğretim üyesi alınacak.

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