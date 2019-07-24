Burgan Bank ile Avrupa seyahati çok daha yakın

Burgan Bank, butik bankacılık anlayışı ile müşterilerine verdiği hizmetler kapsamında özel fırsatlar sunuyor.

Burgan Bank’ın Nisan ayında başlattığı Uçak Bileti Kampanyası 30 Eylül 2019 tarihine kadar devam ediyor. Kampanyanın son günü de dahil olmak üzere en az 30 gün süreyle hesabını aktif tutacak olan Burgan Blue veya Burgan Private müşterileri, Avrupa’da bulunan 11 şehir arasından tercih ettiği bir şehre tek kişilik, gidiş-dönüş uçak bileti kazanma imkanı buluyor.

Hali hazırda Burgan Blue veya Burgan Private müşterileri ise Kazandır Kazan programı kapsamında; bir tanıdıklarını referans olarak kampanyaya dahil ederek ödülden yararlanabiliyor. Burgan Bank’ın Uçak Bileti Kampanyası hakkında detaylı bilgi almak için burgan.com.tr’de Size Özel/Kampanyalar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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