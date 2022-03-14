Ekonomi Bursa Büyükşehir Belediyesinden ulaşım ihalesi
BASIN İLAN

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım ihalesi

Bursa'nın Gemlik, Orhangazi ve İnegöl ilçelerinde çalışmak üzere Ticari Servis (S) Plakaları satışa çıkarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa Büyükşehir Belediyesinden ulaşım ihalesi
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gemlik'te 17 adet, Orhangazi'de 25 adet, İnegöl'de ise 91 adet olmak üzere toplam 133 adet Ticari Servis (S) Plakası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre Belediyemiz Encümenince satılacak.

İhaleler 16 Mart 2022 Çarşamba günü Belediye Encümen Salonu'nda yapılacak. İstenen belgelerin 15 Mart 2022 tarihinde saat 16.00’ya kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

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