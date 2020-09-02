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Ekonomi Bursadaki kırsal mahalle çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı Fiyatı bu yıl 25-26 liradan satılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bursa haberleri: Bursa'daki kırsal mahalle çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı

Bursa'daki kırsal mahalle çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı: Fiyatı bu yıl 25-26 liradan satılıyor

1000 dönüm araziye ekilen çörek otu, üreticisinin yüzünü güldürdü. Bursa'nın Keles ilçesine bağlı kırsal Yazıbaşı Mahallesi sakinleri, bu sene yaklaşık 70 ton ürün sattı. Çiftçilerin işinin kolaylaştığını belirten Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Geçen yıl 6 liradan satılan ürünün fiyatı bu yıl 25-26 liradan satılıyor" dedi. Kırsal mahalle çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı.

Haber Merkezi AA
1000 dönüm araziye ekilen çörek otu, üreticisinin yüzünü güldürdü.
1000 dönüm araziye ekilen çörek otu, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Uludağ'ın güney eteklerinde 60 hanede 265 kişinin yaşadığı mahallede yaklaşık 1000 dönüm araziye ekilen çörek otu, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Ürün, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı talebin artması ve olumsuz iklim şartlarından dolayı rekolte kaybı nedeniyle yüksek fiyatlara ulaştı.

1000 dönüm araziye ekilen çörek otu, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Çörek otundan yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde eden üreticiler, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, yaptığı açıklamada, Yazıbaşı'nın, çörek otu üretimiyle bilinen bir bölge olduğunu söyledi.

Çörek otunun faydaları
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Çörek otunun faydaları

Mahalleye kurulan çörek otu ayıklama tesisinin de hizmete girmesiyle çiftçilerin işinin kolaylaştığını belirten Keskin, "Geçen yıl 6 liradan satılan ürünün fiyatı bu yıl 25-26 liradan satılıyor. Güzel de alıcı buluyor, vatandaş da parasını kazanıyor. Basak ve Avdan mahallelerinde de çörek otu ekiliyor. Burada üretilen çörek otu Türkiye'nin en kaliteli ürünleri arasında." dedi.

1000 dönüm araziye ekilen çörek otu, üreticisinin yüzünü güldürdü.

"Bu yıl ürün verdiğimiz tüccar, ABD'ye bile çörek otu gönderiyor"

Mahalle Muhtarı Muammer Kılıçaslan da Yazıbaşı'nın temel geçim kaynağının kiraz ve çörek otu üretimi olduğunu söyledi.

1000 dönüm araziye ekilen çörek otu, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Kirazdan bu sene bekledikleri parayı kazanamadıklarını dile getiren Kılıçaslan, şöyle devam etti:

  • "Çörek otundan yüzümüz güldü. Yaklaşık 1000 dönüme çörek otu ekmiştik. 100 ton rekolte bekliyorduk ama olumsuz iklim şartlarından dolayı 60-70 ton civarında kaldık. Çörek otu, mahallemize güzel para kazandırdı, çiftçi emeğinin hakkını aldı. Günlük 8-10 kişi beni arayıp çörek otu soruyor. Şu an elimizde kalmadı desem yeridir. Ürünümüzü tüccarlara satıyoruz. Bu yıl ürün verdiğimiz tüccar, ABD'ye bile çörek otu gönderiyor."

Çörek otu ve kestane balı kış hastalıklarına kalkan
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Çörek otu ve kestane balı kış hastalıklarına kalkan

1000 dönüm araziye ekilen çörek otu, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Çörek otu üreticisi ailesine yardım eden öğretmen Merve Karagöz ise daha fazla alana ektikleri üründe emeklerinin karşılığını aldıklarını belirtti.

Yazıbaşı Mahallesi'nin Kovid-19 sürecinde 14 gün karantinada kaldığını ifade eden Karagöz, "Bu süreçte bol bol çörek otu tükettik. 6 yıldır ekiyoruz ama bu yıl iyi para kazandık. Bebeğe bakar gibi çörek otuna baktık. Çiftçinin alın teri var. Çok meşakkatli bir iş. Çok şükür emeğimizin karşılığını aldık." diye konuştu.

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