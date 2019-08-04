Ekonomi Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu açılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde konuşuyor. Türkiye’nin 10’uncu şehir hastanesi olan bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde 6 farklı branş hastanesi ile hizmet verecek. İstanbul-İzmir Otoyolu ise son etabının açılmasıyla iki şehir arasındaki yolculuğu 3,5 saate düşürecek.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bugün Bursa'da bir tarih yazıyoruz. İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otobanını da İstanbul-İzmir otoyolu ile birleştireceğiz.

Toplam 426 km'lik İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun tamamını hizmete sunmuş oluyoruz. Maliyeti 11 milyar dolar olan bu projenin ülkemize katkısı 3.5 milyar dolar.

İş bilenin kılıç kuşananın

11 milyar dolarlık projenin ülkemize yakıt zaman katkısı yıllık 3,5 milyar lira. İş bilenin kılıç kuşananın. İş üretiyoruz. Turizm hızlanacak, ticari faaliyetler hızlanacak, ülkemize katkı sağlayacak. İnşa eden ve sözleşme tarihinden itibaren 22 yıl 4 ay süreyle işletecek ortaklığın devlete ödeyeceği olan 6,3 milyar lira."

İstanbul-İzmir-Bursa Otoyolu açıldı.

Hem yolculuk süreleri kısaldı hem de konforu arttı. Kazalarda yaralanma ölüm oranları düştü.

Bayram boyunca trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Bu hafta Kurban Bayramı'na giriyoruz. Allah göstermesin acele giden, ecele gider. Gece yolculuğu buna çok dikkat edin. Sizi bekleyenlere kötü haber ulaştırmayın."
  • İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun, Marmara Bölgesi'ni Ege Bölgesi'ne, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli ulaşım akslarından biri olacağını belirterek, projenin yapım çalışmalarının 2010'da başladığını anımsattı.

Projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da hizmete alındığını ifade eden Turhan, köprünün İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 78 kilometre yani 1,5 saat kısalttığını bildirdi.

Geçen yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere yolun hizmete açıldığını anlatan Turhan, 4 Ağustos Pazar günü saat 15.00’te ise 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete açılacağı müjdesini verdi.

İstanbul-İzmir arasının şu an 8,5 saat sürdüğünü, yeni yapılan 404 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu ile normal şartlar altında 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacağını belirten Turhan, "Bu da yol kullanıcılarına önemli bir ekonomik katkı sağlayacak, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak. Bu güzergahla özellikle ülkemizin sanayi mamullerinin, tarım ürünlerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışına nakliyesinde de önemli imkan ve kolaylıklar sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

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  • Turhan, İstanbul-İzmir arasındaki mevcut devlet yolunun yaklaşık 515 kilometre olduğunu anımsatarak, otoyolla iki kent arasının 404 kilometreye düşmüş olacağını bildirdi.

"Şantiyede ortalama 5 bin kişi iş imkanı buldu"

Bugüne kadar şantiyede ortalama 5 bin kişinin iş imkanı bulduğunu dile getiren Turhan, yapım çalışmaları bittiğinde projenin bakım ve işletme hizmetlerinde bin kişiye yakın insanın istihdam edileceğini söyledi.

Turhan, projenin hem ulaşım hizmetine hem de istihdama, ekonomiye önemli katkı sağlayacağını dile getirerek, "İnşallah önümüzdeki günlerde proje tamamlanıp hizmete açıldığında bahsettiğim fayda ve ekonomik tasarrufu yol kullanıcıları yaşayacak ve bundan faydalanmış olacaklar." dedi.

Turhan, proje için bugüne kadar 7 milyar dolar harcama yapıldığını, 2,5 milyar liranın da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandığını kaydetti. Turhan, 7 milyar dolarlık finansmanın, projeyi yapıp işletecek şirket tarafından karşılandığını, bunun için kamu kaynağı kullanılmadığını sözlerine ekledi.

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