Ekonomi Bursa Uludağ Üniversitesi 78 akademik personel istihdam edecek
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Bursa Uludağ Üniversitesi 78 akademik personel istihdam edecek

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversite Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre 78 öğretim elemanı alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa Uludağ Üniversitesi 78 akademik personel istihdam edecek
Bursa Uludağ Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ilanda yer alan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığı'na, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

Profesör ve Doçentler 2547 sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacak. Adaylar 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

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