Bursa'nın 'Kraliçe inciri' Japonya'ya gidiyor

Toplantıya UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan ile Tokyo Ticaret Başmüşaviri Mukaddes Nur Yılmaz ve Tokyo Büyükelçiliği Müşavir ve Uzmanlarının yanı sıra İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dr. Özlem Altındiş ve sektör temsilcileriyle yaş meyve sebze ihracatçıları katıldı.

Japonya Pazarı Bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Türk çiftçisinin alın teriyle üretilen yaş meyve ve sebzenin dış pazarlarda yerini alması için yoğun çalışma içinde olduklarını belirtirken, “Ürünlerimizin Japonya'ya da ihracı konusunda kiraz ile başlayan çalışmalarımızı siyah incir ile sürdürüyoruz. 2025 yılında Bursa Siyah İncirini Japon marketlerine götürmeyi, Tokyo'daki marketlerde siyah incir satılmasını hedefliyoruz” dedi.

Japonya'nın meyve sebze ithalatında oldukça sıkı karantina tedbirlerinin uyguladığını belirten Tokyo Ticaret Başmüşaviri Mukaddes Nur Yılmaz da, “Bursa Siyah İncirinin niteliği itibariyle Japonya'da kendi pazarını oluşturabileceğine ve önemli talep oluşturacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Yazgan, Japonya'ya ihracatın açılmasına yönelik olarak ülkemiz tarafından yapılan bilimsel çalışmaların Japon makamlarınca kabul edilmesiyle Japonya'ya ihracata başlanabileceği ve bu süreçte bir tanıtım etkinliğinin de planlanmasının söz konusu pazar için önemli olacağını belirtti. Mukaddes Nur Yılmaz, Japonya'ya yönelik dondurulmuş sebze ve meyve ihracatında hiçbir karantina engeli bulunmadığını ve Japonya'da dondurulmuş ürün pazarının büyüme gösterdiğini söyledi.

Japonya pazarında dikkat edilmesi gerekenlerden lojistiğe ve vergi hadlerine kadar farklı konuların elealındığı toplantıda, katılımcıların soruları cevaplandırılırken, geçmiş yıllarda Japonya'ya meyve sebze dışsatımı gerçekleştiren ihracatçılar da deneyimlerini paylaştılar.



