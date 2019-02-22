C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “iş güvenliği uzmanlarının bir üst tehlike sınıfına bakabilme süresinin uzatıldığını duyurdu. Bakan Selçuk “ C sınıfı iş güvenliği uzmanları 400 bine yakın işyerini denetlemeye devam edebilecek.” açıklamasında bulundu.
Düzenleme plan bütçe komisyonundan geçti, karara göre C sınıfı iş güvenliği uzmanları 2020 yılı Temmuz ayına kadar işlerine devam edebilecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk “Bu düzenleme ile 5 milyona yakın çalışan hizmet alabilecek.” ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde hem çalışanlar hem de işverenlerimizin yanındayız” dedi.
Düzenleme öncesinde C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine hizmet verebilmesi 1 Ocak itibarıyla sona ermişti.
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2019 yılı için yeni asgari ücret net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi.
Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarları da belli oldu.
Buna göre işsizlik maaşı 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.
İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren sigortalı işsizlere yine aynı kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemedir.
Halk arasında işsizlik maaşı denilmesine rağmen asıl adı işsizlik ödeneğidir.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşı almak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekmektedir.
Başvurular internet üzerinden kolayca yapılabilmektedir.
İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen işsizlik maaşına hak kazanma şartlarından birisine dayalı olarak sona erenler, İş Kurumuna süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve yine bu kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR? Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır.
Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez
İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR? İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmek, (Haklı fesih durumlarında işçi kendi isteğiyle işten ayrılmasına rağmen yine de işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Haklı feshe, işverenin ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan davranışları sebep gösterilebilir. İş yerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak da işsizlik maaşını gerektirir. Yine işverenin işçinin hakkını ödememesi, maaşını eksik göstermesi gibi durumlarda da haklı fesih devreye girer ve istifa halinde işsizlik maaşı alınır.)
b) Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak, Şartlarının sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır.
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı da 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.
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Sivas Belediyesi, John Ronald Reuel Tolkien'in kitabından Peter Jackson'ın sinemaya aktardığı 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı karakter 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerin benzerini Paşabahçe Yamaç Evleri projesiyle hayata geçirdi.
Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda ilk etapta 7 ev inşa edildi.
Büyük ilgi gören evlerin sayısı etaplar halinde 24'e çıkarıldı.
Yeni etap çalışmalarıyla birlikte bölgede mini bir 'Hobbit Köyü' kuruldu.
Hobbit Köyü içerisinde yer alan 24 evin iç dekorasyonlarının tamamlanmasıyla evler ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor.
Mutfak, salon, yatak odası ve banyo dahil 1 artı 1 olarak inşa edilen apart otel hizmeti veren evlere meraklılar yoğun ilgi gösterdi.
Hafta sonu rezervasyonları dolu olan 'Hobbit Köyü'nü gezmeye gelenler bol bol fotoğraf çektiriyor.
Evlerinin işletmeciliğini yapan Ramazan İlbaşı, özellikle yeni bölümün yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
İlbaşı, Turizm açısından Sivas'a güzel bir hizmet oldu. Belediyemiz turizme güzel bir katkı sağladı. Mimari ve konaklama açısından hem yaz hem de kış turizmine uygun bir yer. Şu anda evlerimizin iç dekorasyonları bitti, müşterilerimizi ağırlıyoruz. İçleri bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Taleplerimiz şu anda üst düzeyde. Özellikle yurt dışından arayanlar çok fazla. Müşterilerimizin geri dönüşleri çok olumlu. Nevşehir, Kayseri, Tokat, Malatya gibi yakın illerden çok fazla rağbet görüyoruz. Yurt dışından Hollanda, Almanya gibi ülkelerden de çok fazla arayan ve gelen var ifadelerini kullandı.
'Hobbit Köyü'nü gezmeye gelenler de çok beğendiklerini ve mutlaka içinde kalmak istediklerini söyledi.
'Hobbit Köyü' Sivas'ta hizmete açıldı
Sivas'taki 'Hobbit Köyü'ne büyük ilgi
Sivas Belediyesi'nce kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerine benzeyen 'Hobbit Köyü' misafirlerini ağırlamaya başladı.