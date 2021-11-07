Ekonomi C vitamini deposu Limonun fiyatı düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

C vitamini deposu Limonun fiyatı düştü

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova’da Ekim ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 41,41 ile Çarliston Biber olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 36,92 ile Limon oldu.

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Haber Merkezi İHA
C vitamini deposu Limonun fiyatı düştü
Foto: İHA.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, TR42 Bölgesi Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2021 Ekim ayı bilgilerini açıkladı.

  • Düzce’nin içinde bulunduğu TR 42 bölgesinde Ekim ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 41,41 ile Çarliston Biber olurken, onu yüzde 40,55 ile Kadın için kaban, yüzde 32.07 ile Kömür, yüzde 28.76 ile domates ve yüzde 20,17 artış ile otomobil için LPG takip etti.

Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -36,92 ile Limon olurken onu yüzde -9,30 ile elma, yüzde -7,10 ile Muz, yüzde -6,72 ile Kuru Soğan ve yüzde -2,75 ile traş malzemeleri yer aldı.

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