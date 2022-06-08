Cacharel İlkbahar - Yaz ’22 Koleksiyonu'yla modaya yeni bir bakış

Cacharel koleksiyonunda yer alan tasarımlar, incelikli zevkleri bulunan bir dünyayı, hareketi yüksek günlük yaşamın izdüşümüyle birlikte harmanlıyor. Koleksiyon içinde öne çıkan canlı renkler; yeşil, mavi, sarı ve turuncu tonların, soğuktan sıcağa geçişteki uyumunun en belirgin haliyle karşımızda.

Sanatsal Yaklaşım

Her parçasında sanata ve yaşama tutkun bir ressamın fırça izlerini taşıyan koleksiyon, Cacharel erkeğinim stil kodlarını yeniden yorumluyor. Modern ve klasik geçişlerin bir arada harmanlandığı kreasyon, çok yönlü bir hayatın temsilcisi olan centilmenlerin tarzına eşlik etmeye hazır. Geniş mono ve kırlangıç yakalı formalarla detaylandırılan, yün, keten ve pamuk karışımlı ceketler, Cacharel’e özgü bir stil oluşturuyor. Canlı renkleri ve yeni nesil özel apreli dış giyim kumaşlarından oluşan ince mont ve kabanlar da bahar gardırobunun en önemli parçaları arasında.

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Özenli giyim tarzını inovatif çözümlerle buluşturan Cacharel’in koleksiyonu içerisinde yer alan anti-bakteriyel gömlekler, kırışmayan, nefes alabilen ve su itici özelliklerine sahip takım elbiseler, üst düzey teknolojiyi deneyimlemek isteyen centilmenler için hazır.

Takım Oyunun Gücü: Mix & Match

Farklı alternatifler arasından en uygun bedeni seçebilme özgürlüğünü sağlayan Marka, tasarım zarafetini takım oyununa da yansıtmak konusunda da oldukça başarılı. Kumaş, desen ve renk bütünlüğü ile farklı beden ve desenlerdeki ceket ve pantolonların birlikte tercih edilebildiği Cacharel Mix & Match takım elbiseler, çok yönlü bir giyim tarzı için ideal.

Koleksiyonda yer alan klasik forma sahip pantolonların yanı sıra ipli jogger pantolonlar günün her saatine uygun konfor alanı oluşturuyor. Emprime havana gömlekler, farklı doku ve desenlerdeki çiçek motifli ve fırça efektli fresh, soft tuşeli şık gömlekler ise sıcak havaların vazgeçilmez parçaları arasında.

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Rahat ve esnek dokulu, canlı renk ve yıkama efektli alternatifleriyle farklı parçalara kolayca uyum sağlayabilen, indigo renk tonlarındaki dinamik denim pantolonlar centilmenlere özel bir koleksiyon vadediyor.

Dinamizmin güncel adı: LE Cacharel

Aktüeli yakalamayı başaran ve yenilikçi kreasyonlar hazırlayan Cacharel’in, genç, dinamik ve enerjik kimlik vadeden koleksiyonu Le Cacharel koleksiyon daha modern, daha özgür…

Yenilenen tasarımlarıyla günün her anında yüksek enerjiye sahip genç centilmenler için hazırlanan LE Cacharel kapsül koleksiyonunda bulunan retro ve güncel baskılı t-shirtler, örme sweatshirtler, şort ve pantolonlar tarzıyla fark yaratmak isteyenler için hazır.

Cacharel Hakkında

Cacharel, 1995 yılından bu yana Türkiye dahil 10 ülkede lisans sahibi Aydınlı Grup tarafından yönetilmekte. Marka, yenilikçi, rafine ve seçkin bir stil sunan koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de 21, yurt dışında 34 olmak üzere toplam 55 mağazaya sahip olan Cacharel, zarif giyinme sanatı ve modernizmin sembolüdür.