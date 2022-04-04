Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışmada son aşamaya geldik

Ekonomi

Dizelde Rus krizi kapıda: Üretimde 3 milyon varillik düşüş bekleniyor

Günlük yaklaşık 30 milyon varil olan küresel dizel talebinin 2 milyon varilini karşılayan Rusya, günlük 5 milyon varil ham petrol ihraç ediyor. Avrupalı birçok petrol şirketinin ülkedeki operasyonlarından çekilmesi sonucu Rusya'nın günlük petrol üretiminde yaklaşık 3 milyon varillik düşüş bekleniyor. Uzmanlar ise Rusya'nın günlük dizel ihracatının 1 milyon varil azaltması halinde, küresel dizel tedariki için büyük bir kayıp olabileceğine işaret ediyor.