Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışmada son aşamaya geldik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: (Enflasyon rakamları ile ilgili) ABD dünyanın en zengin ülkesi tarihinde görülmemiş enflasyonu yaşıyor. Almanya geçtiğimiz 7.3 aylık enflasyon açıkladı. Türkiye’de de enflasyon çok yüksek. Enflasyonla mücadele etmek birinci görevimiz öncelikli hedefimiz ama bugünkü dünya konjonktürünün Türkiye’ye yüklediği bir mesele olarak boyutu görmek lazım.
3600 EK GÖSTERGE
3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek.
Ayrıntılar geliyor...