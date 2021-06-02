Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Salgında 55 milyar lira destek ve ödeme sağladık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Salgında 55 milyar lira destek ve ödeme sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, koronavirüs salgını sürecinde 55 milyar lira destek ve ödeme sağladıklarını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
​Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: ​Salgında 55 milyar lira destek ve ödeme sağladık
​Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak salgın sürecinde işçi ve işletmelerin yanında olduklarını belirterek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteğine dair verileri açıkladı.

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Bakan Bilgin, "33.2 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 11.4 milyar lira nakdi ücret desteği, 5,9 milyar lira işsizlik ödeneği ve 4,5 milyar lira normalleşme desteği olmak üzere vatandaşımıza toplamda 55 milyar lira tutarında destek sağladık" dedi.

Bakan Bilgin, destek ve ödemelerden toplam 9,5 milyon kişinin istifade ettiğini belirtti.

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