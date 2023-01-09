Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 25 çalışma uzman yardımcısı alacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 8. kadro dereceli 25 çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacak.

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