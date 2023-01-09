Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 25 çalışma uzman yardımcısı alacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 25 çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 8. kadro dereceli 25 çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 25 çalışma uzman yardımcısı alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; adaylar başvurularını 9 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranından gerçekleştirebilecek.

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