Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 25 çalışma uzman yardımcısı alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; adaylar başvurularını 9 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranından gerçekleştirebilecek.
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