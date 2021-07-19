Ekonomi Cam satın alınacak
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Cam satın alınacak

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Sakarya Müdürlüğü, cam satın alınacağını duyurdu. Müdürlük, ihalenin 5 Ağustos'ta 'açık ihale usulü' olacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cam satın alınacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Başvuru süresi 5 Ağustos'ta yapılacaktır.

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