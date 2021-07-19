Cam satın alınacak

Hayat

Böyle düğün hediyesi görülmedi: Gelinin dedesinden genç çifte 300 bin liralık sıfır otomobil

Amasya’nın Taşova ilçesinde genç bir çiftin düğününe gelinin dedesinin sürpriz hediyesi damga vurdu. Takı töreninde gelinin dedesi genç çifte 300 bin lira değerinde sıfır kilometre otomobil hediye etti. Gelin ve damat büyük şaşkınlık yaşadı