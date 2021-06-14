Ekonomi Çamaşır ve stor perde yıkama hizmeti alınacak
BASIN İLAN

Çamaşır ve stor perde yıkama hizmeti alınacak

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çamaşır ve stor perde yıkama hizmeti alınacağını duyurdu. Hastane, ihalenin 6 Temmuz'da 'açık ihale usulü' olacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çamaşır ve stor perde yıkama hizmeti alınacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İşe başlama tarihinden itibaren 17(OnYedi) aydır.

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