Cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut idaresi tarafından Ankara İli Sincan İlçesi Şehit Üstğm Hasan Şahan Kışlası 1 Adet, Çankaya İlçesi Kara Harp Okulu 1 Adet, İstanbul İli Tuzla İlçesi Deniz Harp Okulu 1 Adet ve Bakırköy İlçesi Hava Harp Okulu 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi açık ihale usulü ile ihale edilecek.

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