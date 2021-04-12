Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Çamlıköy Tabiat Parkı yedi yıl süreyle kiraya verilecek
BASIN İLAN

Çamlıköy Tabiat Parkı yedi yıl süreyle kiraya verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğüne bağlı Çamlıkoy Tabiat Parkı yedi yıl süreyle kiraya verileceği açıklandı. Park ihalesi 20 Nisan'da kapalı teklif usulü olacağı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çamlıköy Tabiat Parkı yedi yıl süreyle kiraya verilecek
Çamlıköy Tabiat Parkı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğüne bağlı Çamlıkoy Tabiat Parkı sınırları içerisindeki “Kapı girişi, çadırlı-karavanlı kamp alanı, kır lokantası, fırın, alışveriş üniteleri işletmeciliği ile gelişme planında öngörülen yapı ve tesislerin yapılarak işletilmesi” işi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun ile bu kanunu hükümlerine göre hazırlanan “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği” 29-a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

Tesis ve faaliyetlerin özellikleri şartname ve eklerinde açıklanmıştır. Tabiat Parkı için ihaleye konu olan tesis ve faaliyetlerin işletmeciliği bir bütün olarak ihale edilecektir

Detaylı bilgi için tıklayınız

Abone Ol Google News
Otobüs ve özel araçlartek tek durduruldu

Otobüs ve özel araçlar
tek tek durduruldu

​43 ilin geçiş güzergahında virüse geçit yok.
Yeni tedbirler yolda

Yeni tedbirler yolda

​Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor.
Ünlü oyuncu gözaltında

Ünlü oyuncu gözaltında

​Bodrum Rallisi'ndeki kavgada kan aktı.
Gıdaya<br>bir 'Hal'ler oldu

Gıdaya
bir 'Hal'ler oldu

​Ramazan gelirken bazı ürünlerin hal fiyatlarında artış oldu.
İslamofobiyi<br>43 sayfa ile yıktı

İslamofobiyi
43 sayfa ile yıktı

​Yazdığı itiraz dilekçesiyle, başörtüsü yasağını kaldırttı.
Rütbe sökmeye<br>yeni formül

Rütbe sökmeye
yeni formül

​Bildiriye karşı harekete geçen AK Parti, kriter değişimini gündemine aldı.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?
İngiliz dış politikasını <br>İsrail yönetiyor

İngiliz dış politikasını
İsrail yönetiyor

​Eski Bakan Sir Alan Duncan, verdiği röportajda ülkesi ile ilgili konuştu.
Libya’dan tam kadro ziyaret

Libya’dan tam kadro ziyaret

​Başbakan Dibeybe'nin göreve gelişinin ardından yapacağı ilk resmi ziyaret olacak.
15 Temmuz’dan sonra döndüler

15 Temmuz’dan sonra döndüler

​Hava Kuvvetleri'nde her 100 pilottan 80'inin darbe girişimine katıldığı belirlenmişti.
Natanz’a Mossad sabotajı

Natanz’a Mossad sabotajı

​Elektrik dağıtım ağında kaza meydana geldiği iddia edilmişti.
Kripto para aramalarına dikkat

Kripto para aramalarına dikkat

Fırsatçılar küçük yatırımcının cebine göz dikti.
Ankara Doğu ona bağlıymış

Ankara Doğu ona bağlıymış

​İtirafçı olan mahrem imam, yapılanmayı en ince ayrıntısına kadar anlattı.
Ramazan kapanması<br> artışı durdurur

Ramazan kapanması
artışı durdurur

​Vaka sayılarında tepe noktasına gelindi.
Beşiktaş kritik virajı döndü

Beşiktaş kritik virajı döndü

​Lider Beşiktaş, Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı.
Sezonu kapattı

Sezonu kapattı

Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'un durumu ciddi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.