Çanakkale Belediyesinden satılık daireler

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4 tanesi dubleks olan dairelerin yüz ölçümü 42 m² ile 131 m² arasında değişiyor. İhale 13 Ekim 2021 Çarşamba günü Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. İhale şartnameleri hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli evrakları ihale saatinden önce Belediye Encümenine teslim etmeleri gerekmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.