Havalar ısındı balık tezgahları doldu, fiyat düştü

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle balık tezgahlarının boş kaldığı Çanakkale'de havaların ısınmasıyla balıkçılar yeniden denize açıldı. Haldeki tezgahlarda balık çeşitliliği artarken, fiyatlarda da düşüş yaşandı.

DHA

Kilosu 60 liraya kadar yükselen hamsinin fiyatı 40 liraya düştü. Kilosu 120 lira olan sarıkanatın fiyatı ise 80 liraya geriledi. Levrek 70, tekir 60, çinekop 60, somon 90, uskumru 50, zargana ise 30 liradan satılmaya başlandı. Hem çeşitliliğin artması hem de fiyatların düşmesi balık haline hareketlilik getirdi.

DHA

Balıkçı Volkan Kaşıkçı, geçen hafta kötü hava koşullarına bağlı olarak balık fiyatlarının yükseldiğini belirtip, "Balık az çıktığı için hamsi 60, çinekop 100 liraya yükselmişti. Fırtınanın sona ermesiyle tezgahlar yeniden doldu ve hamsinin kilosu 40 liraya kadar geriledi. Çinekop 60 liraya düştü" dedi.

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Balıkçı Hasan Tunç da, "Havaların düzelmesiyle birlikte tezgahlarda çeşitlilik artı. Birkaç gün öncesine kadar 120 liraya satılan sarıkanatın kilosu şu anda 80 lira. Diğer balık çeşitlerinin fiyatında da düşüş yaşandı" diye konuştu.