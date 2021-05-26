Ekonomi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 74 öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 74 öğretim üyesi alıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 74 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 26 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 74 öğretim üyesi alıyor
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun 5572 sayılı Kanunla değiştirilen 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atamakriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir.

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