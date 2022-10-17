Ekonomi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik personel alacak
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik personel alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversite Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri uyarınca 76 Öğretim Üyesi alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik personel alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

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