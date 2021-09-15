Ekonomi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 14 Eylül'de resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun 5572 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecek.

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