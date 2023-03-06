CANiK global marka yolculuğunu Almanya’da başarıyla sergiledi

Kolluk kuvvetleri ve silahlı kuvvetlere yönelik gerçekleşen fuarda, CANiK’in standı büyük ilgi gördü. Fuarda CANiK’in 12,7 mm çapındaki M2 serisinde yer alan hızlı değiştirilebilir namlulu (Quick-Change Barrel / QCB) sürümü ve daha yüksek atım hızına sahip versiyonu CANiK M2F tanıtıldı. Yine aynı fuar kapsamında CANiK’in 2022 yılında satın alarak ekosistemine dahil ettiği köklü İngiliz şirketi AEI System’in 30x113 mm orta kalibre topu olan VENOM LR’nin tanıtımı yapıldı. Ayrıca katılımcılar, CANiK’in orta kalibre top ve entegrasyon alanında gerçekleştirdiği yatırımların bir parçası olan UNIROBOTICS’in farklı konseptlere yönelik uzaktan kumandalı silah kulesi ve entegrasyon çözümlerine de büyük ilgi gösterdiler.

İki fuarda da beklentileri aşan bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral şunları söyledi: ‘Almanya’nın Nürnberg şehrinde gerçekleşen iki önemli fuarda olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Bugün tüm dünya, Türkiye’nin savunma sanayinde ne kadar geliştiğini ve ne kadar hızla gelişmeye devam ettiğini görüyor. Bizler bu başarının bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Tabi, Türk Savunma Sanayi ve CANiK olarak, kendi teknolojimizi ve konseptlerimizi tüm dünyaya bu önemli fuarlar sayesinde birinci ağızdan aktarabiliyoruz. Bugün, Amerika ve diğer kıtalarda olduğu gibi CANiK’in Avrupa’da da sektöre yön veren saygın bir noktaya geldiğini görmek bizlere ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi ispat ediyor. Bizi ziyaret eden binlerce ziyaretçi ve değerli fuar katılımcılarına şükranlarımı sunuyorum.’’