CANiK IDEF’23 ile yepyeni bir dönemin perdelerini aralıyor

Canik'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye IDEF’23 ile savunma sanayi alanında dünyaya damga vuracak bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen IDEF’23, bu yıl 16’ncı kez kapılarını açıyor. 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte, Türkiye’nin önde gelen global markası CANiK de başarı serüvenine yenilerini eklemek için gün sayıyor.

IDEF’23’te CANiK tarafından üretilen ülkemizin milli 12,7 mm uçaksavarı olan CANiK M2 QCB’nin gelişmiş yeni versiyonu CANiK M3 ilk defa görücüye çıkaracak. Orta kalibre top üretimi alanında dünyanın önde gelen firmalarından İngiliz AEI Systems şirketini geçtiğimiz yıl satın alan CANiK, alanında dünyada en iddialı ürünlerin başında gelen VENOM LR’yi de ilk kez IDEF’23 kapsamında sergileyecek.

Deniz, hava ve kara platformları için büyük önem taşıyan 30x113 mm toplarının üretimi alanına yaptığı yatırımla büyük bir ses getiren CANiK, VENOM LR ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra dost ve müttefik devletlerin silahlı kuvvetlerine kazandıracağı kabiliyetlerle Türkiye’nin gücüne güç katmayı hedefliyor. CANiK ayrıca, bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma’nın (SYS) grup şirketlerinden UNIROBOTICS’in Milli Teknoloji Hamlesi ürünlerinin tümünü bu yıl IDEF’23’te dünyaya tanıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Genel Müdürü Utku Aral, CANiK olarak 2023 yılında, Cumhuriyetin 100’üncü yılına yakışır bir hamle gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "IDEF’23 kapsamında sergileyeceğimiz ürünlerimiz ve bu alanda yaptığımız yatırımlarla ihracatta tüm zamanların rekorunu kırma hedefindeyiz. Bu noktada UNIROBOTICS tarafından geliştirilen ve en iddialı ürünlerimiz arasında yer alan milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailesi de bizim en fazla heyecan duyduğumuz projelerden biri oldu. IDEF’23 kapsamında, HAVELSAN ile 2021’de yaptığımız sözleşmeye istinaden Açık Deniz Karakol gemilerinde kullanılacak ve 12,7 mm tüfek ile donatılacak TARGAN uzaktan komutalı stabilize kuleyi görücüye çıkaracağız" dedi.

Ayrıca TRAKON kulesini de bu ürün ailesinin bir diğer üyesi olarak fuarda sergileyeceklerini kaydeden Aral, şöyle devam etti:

"Yüksek teknolojili hafif yapısı ile 30x113 mm topun ateş gücünü bir araya getiren TRAKON’un yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı’nın da desteklediği 5,56 mm gibi makineli tüfeklerden 12,7 mm gibi ağır makineli tüfeklere kadar farklı silahları taşıyabilen, aktif stabilizeli silah mesneti, TRAKON Crew ve ultra hafif TRAKON Lite UKSS’ de sergileyeceğimiz ürünler arasında yer alacak. 3 yıllık AR-GE ve kalifikasyon süreçlerinin ardından üretilen 4 özel uzaktan kumandalı silah kulesi ve akıllı mesnetten oluşan ürün yelpazesi ile tüm dost ve müttefik ülkelerin gözdesi olacağız. Söz konusu ürünlerin sahip olduğu yüksek katma değer ile ihracat rakamlarımızı daha da yukarıya çekeceğiz.”