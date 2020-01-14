Ekonomi Canovate Adyabatik Soğutma Santrali, veri merkezlerini 10 kat ekonomik soğutuyor
İŞ DÜNYASI

Canovate Adyabatik Soğutma Santrali, veri merkezlerini 10 kat ekonomik soğutuyor

Canovate Adyabatik Soğutma Santrali, veri merkezlerini 10 kat ekonomik soğutuyor

Türk mühendisleri, bir ilke daha imza attı. Dünyanın ar-ge ve inovasyon şirketleri arasında gösterilen Canovate Group’un mühendisleri, 3 yıllık bir ar-ge çalışmasının sonunda “Canovate Endirekt Adyabatik Soğutma Santralini” geliştirdi. Adyabatik soğutma santrali üretimi ile bu alanda üretim yapan dünyanın sayılı firmaları arasına giren Canovate Group, uluslararası testlerden geçerek en iyiler arasındaki yerini aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Canovate Group’un mühendisleri, 3 yıllık bir ar-ge çalışmasının sonunda “Canovate Endirekt Adyabatik Soğutma Santralini” geliştirdi.
Canovate Group’un mühendisleri, 3 yıllık bir ar-ge çalışmasının sonunda “Canovate Endirekt Adyabatik Soğutma Santralini” geliştirdi.

Canovate’nin Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Canovate Endirekt Adyabatik Soğutma Santralleri, yazılım, donanım ve tasarım gibi kriterlerde yerlidir. Geçtiğimiz yıl, Turkcell’in Ankara’da kurduğu Avrupa’nın en büyük veri merkezleri arasında gösterilen önemli projede, 28 adet Canovate Endirekt Adyabatik Soğutma Santralleri çalışır durumda Turkcell’e teslim edildi. Turkcell projesinin ardından, Avrupa başta olmak üzere global telekom şirketleri ile görüşmeler devam ediyor.

Adyabatik sayesinde, hiç elektrik kullanılmadan soğutma yapılıyor

Adyabatik temel olarak, havayı nemlendirerek soğutma anlamına geliyor. Nemlenen hava soğuyor ve istenilen alan, enerji kullanılmadan soğutuluyor. Temelde, elektrik kullanılmadan soğutma yapıldığı için de, en verimli sistem Adyabatik cihazları olmaktadır. Dışarıdan alınan hava (free cooling) Data Center’i soğutmada yetersiz kaldığı durumunda ise, bu hava özel bir püskürtme sistemiyle nemlendirilmektedir ve böylece hiç elektrik kullanılmadan soğutma yapılmaktadır. Özel bir adyabatik eşanjör ile maksimum verim elde edilmektedir. Cihazlarında verimlilik oranı yanı EER değeri 30’un üstüne çıkmaktadır ve mevcut sistemlere göre 10 kat daha ekonomik ve verimlidir. Örneğin, orta ölçekli bir veri merkezini soğutmak için yılda 100 bin TL enerji gideri ödemek yerine, adyabatik soğutma santrali cihazı ile ödenecek rakam 10 bin TL civarında olacaktır.

Adyabatik cihazlarının kullanım alanları yaygındır

Günümüzde, enerji kullanımı oldukça yüksek maliyetlidir. Kurum ve kuruluşlar, enerji maliyetlerini düşürmek için çalıştığından, Adyabatik soğutma santrallerine yoğun bir talep olacaktır. Adyabatik soğutma cihazlarının kullanım alanları, telekom şirketleri, bankalar, finans kurumları, hastaneler, ilaç depoları, tüm veri merkezleri, spor salonları, AVM’ler gibi oldukça geniştir. Canovate Adyabatik Soğutma Santralinin, dünyadaki sayılı cihazlar arasında yer almasının nedenlerinden birisi de, adyabatik soğutma santrali, kullanıcıların istekleri doğrultusunda üretilebilmektedir ve ürünün tasarımı tamamıyla Canovate Ar-Ge ekibinin eseridir.

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