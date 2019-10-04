Canovate, ISK-SODEX 2019’de Hvac sektörü ailesini sergiliyor

Canovate, iklimlendirme sektöründeki ürün ailesini genişletti 40 yıldır bilişim, telekom, savunma sanayi, balistik sistemler, elektro optik sistemler, ısıtma/soğutma alanlarında ar-ge yaparak ileri teknoloji geliştiren %100 Türk firması Canovate Group, veri merkezi (data center) ve fiber optik çözümlerinde teknoloji ve portföy olarak, dünyanın ilk 10 global markası arasında yer almaktadır.

İstanbul Çekmeköy’de 30 bin metrekare alan üzerinde 100’ü aşan mühendis ekibi ve (tüm grubun bünyesindeki) 1000’in üzerinde çalışanı ile yüksek teknoloji üretim yapan mühendislik odaklı bir şirketler grubudur.

Ar-ge ve inovasyon odaklı olan Canovate, mevcut yatırımları ile iklimlendirme sektöründe yeni bir soluk ve heyecan getiriyor.

Canovate Group’un mühendisleri, 3 yıllık bir ar-ge çalışmasının sonunda ürün ailesini genişletti

Canovate ürün ailesi, yazılım, donanım ve tasarım gibi kriterlerde yerlidir. 2019 yılında yaptığı yatırımlar ile mevcut ürün gamında bulunan Isı Pompaları ve Adiyabatik ürünlerine ilaveten aşağıdaki ürünleri eklemiştir.

-Hassas Kontrollü Klima (Crac)

-Chiller

-Klima Santralleri

-Isı Geri Kazanım Cihazları

-Havuz Nem Alma Santralleri

-Fancoil Üniteleri

-Rooftop

-Taze Havalı Isı Pompaları.

“Canovate Adiyabatik” ile veri merkezleri 10 kat daha ekonomik soğutulacak

Türk mühendisleri, bir ilke imza attı. Canovate Group’un mühendisleri, 3 yıllık bir ar-ge çalışmasının sonunda “Canovate Adiyabatik cihazlarını” geliştirdi. Adiyabatik cihazları ile bu alanda üretim yapan dünyanın sayılı firmaları arasına giren Canovate Group, uluslararası testlerden geçerek en iyiler arasındaki yerini aldı.

REKLAM

Cihaz, yazılım, donanım ve tasarım gibi kriterlerde yerlidir. Turkcell’in Ankara’da kurduğu Avrupa’nın en büyük veri merkezleri arasında gösterilen projeye, 28 adet Canovate Adiyabatik cihazı verilmiştir. Avrupa başta olmak üzere global telekom şirketleri ile görüşmeler devam etmektedir.

Isı pompalarında %70’e varan enerji verimliliği sağlanıyor

Isı pompaları, doğalgaz bağımlılığından kurtulmak ve cari açığın azaltılması için en verimli ve etkili, alternatif ısıtma ve soğutma teknolojisidir. Yenilenebilir enerji kaynağı olan toprak, su veya havadaki mevcut ısıyı değerlendirerek çalışan ısı pompaları, standart iklimlendirme cihazlarından çok daha verimli bir şekilde ısıtma-soğutma ve sıcak su ihtiyacını karşılamaktadır. Ülkemizin ilk ve tek yerli üretimi olan “Canovate Isı Pompaları”, 10 yıllık bir ar-ge çalışmasının sonucunda geliştirilmiştir. Canovate Isı Pompaları sayesinde, yüzde 70’e varan enerji tasarrufu sağlanıyor.

Isı pompaları; konutlarda, sanayide, otellerde ve avm’lerde kullanılmaya başlamıştır. Bilindiği üzere, Avrupa ülkeleri ve Amerika’da yüzde 70 oranında yaygın olarak ısı pompaları kullanılmaktadır.

EKONOMİ Sigorta devini satın aldı