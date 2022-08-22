Çapa’da adrese teslim ihale: Kamu milyonlarca lira zarara uğruyor

Binlerce hastanın yatılı ve ayakta tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan yemek ihalesi tartışma konusu oldu.

ŞAİBE DAHA DA BÜYÜDÜ

Her yıl binlerce hastanın yatılı tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi’nin yemek işi, 4 yıldır ihalesiz pazarlık usulüyle birkaç firma tarafından sağlanıyordu. Bu firmalar piyasanın çok üzerinde fiyatlarla hizmet veriyor ve kamu milyonlarca lira zarara uğratılıyordu. Bu yıl ihaleye çıkma kararı alındı ancak hazırlanan şartname şaibeleri daha da artırdı.



ADRESE TESLİM ŞARTNAME

Şartnameye, Çapa’ya 4 yıldır pazarlık ve fahiş fiyatlarla hizmet veren firmaların dışında kimsede olmayan, işle alakası bulunmayan belgeler eklendi. Sektör temsilcileri, işle alakası olmadığı halde eklenen maddeleri şartnameyi adrese teslim hale getirdiğini, şartnameden dolayı ihaleye hali hazırda yemek işini yapanların dışında herhangi bir firmanın katılmasının imkansız olduğunu belirtiyor. Rekabet ortamı oluşmayacağı için de kamunun milyonlarca lira zarar etmeye devam edeceğini vurguluyor.



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YAKLAŞIK MALİYET OYUNU

İhaleye girmek isteyen firmaları devre dışı bırakmak için başvurulan ikinci yöntem ise yaklaşık maliyet hesapları. Adrese teslim şartname tanzim eden kurum ilgililerinin, organize çalışan bazı firmalarından teklif alarak yaklaşık maliyeti yükseltmeye çalıştığı, düşük fiyat veren firmaların bu yolla devre dışı bırakılmak istendiği öne sürülüyor. Yaklaşık maliyetleri kontrol etmekle sorumlu kişilerin, fahiş kar elde etmek isteyen firmaların ortalamayı yükseltmesine göz yumduğu ileri sürülüyor.



YEMEK FİYATLARI HERKESTEN PAHALI

Hali hazırda faaliyet yürüten firmaların Çapa’ya fahiş fiyatlarla yemek verdiği belirtiliyor. Fakültenin, Haseki, Yedikule, Küçükçekmece Devlet, Kuzey ve Güney Hastaneleri gibi kamu hastanelerin kat kat üzerinde fiyatlarla yemek satın aldığı vurgulanıyor. Hatta sektörde marka olan büyük lüks özel hastanelerin bile Çapa Tıp Fakültesinden ucuza kalite standartlarında yemek satın aldığı ifade ediliyor.