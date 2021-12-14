Cari dengede sevindiren haber: Ekimde 3.1 milyar dolar cari fazla verildi

Türkiye’nin üretim ve istihdamı önceleyen ekonomi modeline ilişkin sonbahardan itibaren alınan sinyaller ve uygulamaların da etkisiyle cari açıkta gerileme devam ediyor.

Özellikle yeni ekonomi modelinin yol haritasının belirlenmesi ve bu yönde somut adımların atılmasıyla birlikte, Türkiye’nin cari işlemler hesabı, ekim ayında 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 15 milyar 425 milyon dolar oldu.

Nurettin Nebati

HİZMET GELİRLERİ ETKİLEDİ

Söz konusu gerilemede özellikle ihracatın ve turizm gelirlerindeki artışın katkısına dikkat çekiliyor. Türkiye’nin 2021 yılı Ocak-Kasım dönemi ihracatı yıllık bazda yüzde 34 artışla 203,1 milyar dolara ulaştmıştı. Cari dengede geçen yılın aynı ayına göre gerçekleşen 3,2 milyar dolarlık iyileşmede, gerileyen dış ticaret açığı ve hizmetler dengesi kaleminin artan katkısının etkisine dikkat çekiliyor.

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ALT KALEMLERDE İYİLEŞME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, geçen yılın ekim ayında 93 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 156 milyon dolarlık fazla oluştu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolara geriledi. Bu gelişmede, geçen yılın ekim ayında 1 milyar 289 milyon dolar açık veren ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinin bu yılın aynı döneminde 146 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 843 milyon dolar artarak 3 milyar 863 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Geçen yılın ekim ayında 3 milyar 106 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 7 milyar 721 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

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Arşiv

337 MİLYON DOLARLIK YATIRIM GİRİŞİ

Ekimde ayrıca doğrudan yatırımlar kaynaklı 337 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 2 milyar 220 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ekimde yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 55 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 400 milyon dolarlık net satış yaptı.

Sanayi üretimi yıllık %8,5 arttı

Sanayi üretim endeksi ekimde yıllık yüzde 8,5, aylık yüzde 0,6 arttı. Ekim ayında firmalarımızın çip ve konteyner sorunlarının devam etmesi nedeniyle aylık artışın sınırlı kaldığı ifade edildi. (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksine göre arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 5,36 artış oldu.

Kalıcı iyileşme için çalışmaya devam

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, “Ekim ayında cari işlemler hesabı, 3 milyar 156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi” ifadelerini kullandı. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dış ticaret dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ekim ayında cari işlemler hesabında oluşan fazlaya dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti: “Dış ticaret dengesindeki fazla ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin güçlü etkisiyle ekim ayında cari işlemler hesabı 3 milyar 156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi. 2020 yılında 35,6 milyar dolar olan cari açık da Ekim 2021 itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 15,4 milyar dolara geriledi. Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz.”

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