CarrefourSA da zincir marketlerdeki fiyat indirimlerine katıldı: 20 bin üründe geçerli olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen günlerde yaptığı açıklamada, bakıldığında piyasadaki mevcut fiyatların artık içselleştirildiğini ve bunun üzerine gelecek fiyat artışlarının artık makul kabul edilemeyeceğini belirterek, gıda perakendecileriyle görüştüğünü bildirmişti. Gerek ulusal gerekse yerel marketlere fiyatların belli bir süre arttırılmaması veya sabitlenmesi noktasında çağrıda bulunan Nebati, "Biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Nebati'nin çağrısının ardından İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Altun, zincir marketler olarak fiyatlarda indirime gittiklerini belirterek, Happy Center Marketleri olarak da gıda ve gıda dışı ürünlerde indirime gittiklerini ve indirimlerin her geçen gün devam edeceğini bildirdi.

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CarrefourSA'dan yapılan açıklamada da 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CarrefourSA olarak, 'Doğrusu CarrefourSA'da' ana sloganımız kapsamında, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp doğru üreticiden, doğru ürünü temin ederek, doğru hizmet anlayışı ile farklılaşmaya ve en önemlisi tüm bunları 'doğru fiyat' stratejisiyle sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uygulayacağız. CarrefourSA olarak, 85 milyon için 'Doğrusu CarrefourSA'da' diyerek sadece 1 ay değil, yıl boyunca farklı kampanyalarla müşterilerimize doğru ürünü doğru fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz.

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Tüm mağazalarımızda istisnasız uyguladığımız 3 adımdan oluşan doğru fiyat politikamızda; 'reyon fiyatı=kasa' fiyatıyla müşterimiz reyon ve kasada farklı fiyatla karşılaşırsa müşteri için avantajlı olan fiyatı uyguluyoruz. Yüzde 100 tazelik politikamızla hijyen, gıda güvenliği denetim yazılım sistemimizle müşterimize her zaman doğru ve kaliteli ürünler sunmayı taahhüt ediyor, müşterinin sorun yaşadığı olası durumlarda ürün değişimi sağlıyor, aynı ürünün tazesini ücretsiz olarak sunuyoruz. Avantajlı fiyat garantisinde ise maliyet fiyatları yükselmeden reyon fiyatlarını değiştirmiyor, tedarikçilerden gelen indirimleri müşterilerimizin lehine fiyatlara yansıtıyoruz. Temel gıda, et, taze sebze-meyve gibi müşterilerimizin öncelikli ihtiyaçları olan ürün kategorilerinde bu ve benzeri kampanyaları sürdürerek tüketici dostu indirimleri hayata geçiriyoruz."

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