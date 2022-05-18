Çayda taban fiyat beklentiyi karşıladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 30 kuruş destekle birlikte kilogramı 7 TL olarak açıklanan çay taban fiyatı üreticilerin yüzünü güldürdü. Açıklanan taban fiyatına hem üreticilerden hem de ilgili üretici birliklerinden destek geldi. Taban fiyatının 3,87 TL’den 7 TL’ye çıkarılması çay üreticilerinin beklentilerini karşılarken üreticiler, “çay hak ettiği değeri buldu” dedi.

ÜRETİMDE ARTIŞ SÜRECEK

Yeni Şafak’a konuşan Çay Sanayicisi İş adamları Derneği Genel Sekreteri Mustafa Yılmaz Kar, “Çay fiyatı bugünün şartları ile çay üreticilerin beklentilerini karşıladı. Çay müstahsilleri olarak bu fiyatın 7 lira olmasının bizim geçtiğimiz yıllardaki gibi kazanmamız için doğru bir rakam olacağını düşünüyorduk ve öyle de oldu” dedi. 2021 yılında Türkiye’de günlük 20 bin tonluk bir işleme kapasitesi olduğuna da değinen Kar, “Bu yıl kapasite daha da artırıldı. Çay Kurumu da bu kapasiteyi dolduracak şekilde geçen yıl rekorlar kırdı ve üreticilerden çok fazla çay aldı. 2022 yılında daha da fazla çay alınmasını üreticiler olarak bekliyoruz” diye konuştu.

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Üreticilerin yüzünü güldürdü

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi ise, “Desteklerin yüzde 130 artırılmasının çay üreticilerini rahatlatacak bir durum oldu. Biz taleplerimizi söylediğimizde de desteklemenin artırılmasını istemiştik ve isteklerimizin üzerinde bir destek artırımı oldu” ifadesini kullandı. Çay üreticisi Ali Yavaş da “Ben net fiyat olarak 6,70 veya 6,80 TL bekliyordum alım fiyatını ancak beklentimin üzerinde çıktı. Destekleme yüzde 100 artar diye düşünürken yüzde 130 şeklinde geldi. Bu destekler ve doğru fiyatlandırmalar ile üretmenin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar stratejik bir konumda olduğunu bir kez daha anladım” dedi.