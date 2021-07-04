Ekonomi Çayıralan Belediyesi memur alımı yapacak
BASIN İLAN

Çayıralan Belediyesi memur alımı yapacak

Çayıralan Belediyesi, 3 memur alımı yapacağını duyurdu. Belediye, alımları 4 Temmuz'da resmi gazetede yayınladığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çayıralan Belediyesi memur alımı yapacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla “Zabıta Memuru” ve “Memur” alınacaktır.

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 02.08.2021 tarihinden 06.08.2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00) Çayıralan İlçesi, Avcılar Mah. Atatürk Cad. No: 8 ÇAYIRALAN/YOZGAT adresinde bulunan Çayıralan Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir. Başvuru sırasında “HES” (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

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