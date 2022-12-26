Çekmeköy'de taksi durakları kiraya verilecek

Yüksek güçlü lazer silahı ALKA hedefi tam isabet ile vurdu

Savuma Sanayii Başkanlığı, asimetrik tehditlere karşı lazer ve elektromanyetik teknoloji kullanarak hazırlanan ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin hedefi, tam isabet ile vurduğunu duyurdu.



Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi kapsamında geliştirilen; hedef tespit radarı, hedef takip sistemi ve elektromanyetik karıştırma sistemine sahip yüksek güçlü lazer silah sisteminin gösterimi gerçekleştirildi. Farklı güç seviyeleri ile farklı taşıyıcı platformlara (sabit, taşınabilir ve mobil) entegre bir ürün ailesi olarak geliştirilen yerli ve milli lazer silah sistemi tanıtıldı ve yapılan atışlı testlerle elde edilen yetenek ile etkinlikler gösterildi. Sistemlerin hem yer hem hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler mertebesinde tahrip yeteneği gösterdiği bildirildi. Projede ayrıca Ermaksan firmasının da lazer kaynağı üreticisi olarak görev aldığı belirtildi.



