Ekonomi Çekmeköyde taksi durakları kiraya verilecek
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Çekmeköy'de taksi durakları kiraya verilecek

Çekmeköy Belediye Başkanlığı, ilçe sınırları dahilinde 8 adet taksi durağı platformunun işletme hakkını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/c maddesine göre açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çekmeköyde taksi durakları kiraya verilecek
Foto: Arşiv.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale 29 Aralık 2022 tarihinde Çekmeköy Belediye Binası 1. kat toplantı salonunda yapılacak.

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