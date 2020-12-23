Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi oranları düşürüldü

Cumhurbaşkanı kararıyla çeltikte yüzde 34 olan gümrük vergisi oranı, yüzde 5'e çekildi.
Pirinçte ise yüzde 45 olan gümrük vergisi yüzde 15'e çekildi.
Karar 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olacak.
Cumhurbaşkanı kararıyla çeltikte yüzde 34 olan gümrük vergisi oranı, yüzde 5'e çekildi.
Pirinçte ise yüzde 45 olan gümrük vergisi yüzde 15'e çekildi.
Karar 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olacak.
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