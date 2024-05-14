Cepte maden türü bilgisayardan fazla

Gündelik hayatın vazgeçilmezi olan akıllı cep telefonlarında 13'ten fazla maden bulunurken laptoplarda ise 8 farklı maden türünden toplamda 750 gram var. Lantan, seryum, praseodimyum gibi elementler ise parlak ekran üretiminde kullanılıyor. Lityum kobalt oksit pillerde anot (pozitif elektrot) olarak, grafit (karbon) katot (negatif elektrot) olarak kullanılıyor. Cep telefonu üretmek için gereken madenlerden bazıları kalay, gümüş, baryum, alüminyum, magnezyum, titanyum, talk olarak sıralanıyor.
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1 saat önce