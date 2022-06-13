Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 207 Sözleşmeli Personel alacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacak. Adayların, sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Kasım 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve bu sınavdan ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekmektedir.

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