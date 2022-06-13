Ekonomi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 207 Sözleşmeli Personel alacak
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 207 Sözleşmeli Personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacak. Adayların, sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Kasım 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve bu sınavdan ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekmektedir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 207 Sözleşmeli Personel alacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

Adaylar tercihlerini 10-15 Haziran 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

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