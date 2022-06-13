Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 207 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.
Adaylar tercihlerini 10-15 Haziran 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.