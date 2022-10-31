Ekonomi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÖSYM tarafından 22.11.2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 69 sözleşmeli destek personeli (Temizlik Personeli) alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; yerleştirme sonuçlarının Kariyer Kapısı Platformunda ilan edilmesine müteakip, adayların yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet adresinde (http://www.csb.gov.tr) ilan edilecek. Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yerleştirme işlemi yapılan adaylara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından herhangi bir belge gönderilmeyecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 26/10/2022 -05/11/2022 tarihleri arasında alınacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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