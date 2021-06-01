Bakan Kurum'dan Sıfır Atık Projesi açıklaması: Ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Sıfır Atık Projemizle sadece 3 yılda 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık. 2023 hedefimizi güncelliyoruz, 150 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 20 milyar lira olan tasarruf hedefimizi 30 milyar liraya çıkarıyoruz.

GÜNDEM Van Gölü'ne nefes aldıracak proje: İleri Biyolojik Arıtma Tesisi hizmete giriyor

Van Gölü

Van Gölü'nün ekosistemini, balıkları ve tüm canlıları, zengin biyolojik çeşitliliği ve endemik türleri en güzel şekilde korumak adına çok kapsamlı bir çevre koruma projesini başlatıyoruz.

FOTOĞRAF 31 Rüzgarın etkisiyle kıyılarda ya da açıkta yoğunlaşabilen müsilaj, doğaya zarar verdiği kadar çevre sakinlerini de rahatsız ediyor. Bostancı İskelesi'ndeki yolculardan Yusuf Kaya, Büyüada'da yaşadığını ve oluşan görüntüden rahatsız olduğunu belirterek, şunları söyledi: Bunun bir an önce halledilmesi gerekiyor -ki nasıl olacak biz de bilmiyoruz- kimse de bir açıklama yapmıyor. Toplu kütleleri dağıtmak için bir motor geliyor İBB'nin. O bir dağıtım yapıyor, o kadar, başka bir şey görmedim. Bu şekilde devam ederse denize giremeyeceğiz. Hem de balıklara falan çok zararı var. Kimse bir açıklama yapmıyor, bizim de önerimiz bir an önce bitmesi ama biz de bilmiyoruz ne olacağını. Deniz Kuysal isimli vatandaş da ortaya çıkan görüntüden rahatsız olduğunu belirterek, İnanılmaz bir facia. Anlıyorum ki Marmara'yı suistimal etme kaynaklı bir şey. Çok ciddi bir çalışma yapılması şart. Karadeniz'e doğru da yayılmaya başladığı söyleniyor. Hem temizlenmesi hem de tekrar etmemesi için gerekenlerin yapılması lazım. ifadelerini kullandı. Halil Ercan ise durumun Heybeliada'da da aynı olduğunu ifade ederek, Bu işe hemen el atılması lazım, yetkililerin bunu bir an önce düzeltmesi lazım. dedi. İstanbul'da deniz salyası tehlikeli boyutlara ulaştı: Karadeniz'e yayılma riski var! Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj" yayılmaya devam ediyor. Bu durumun kent için büyük bir risk olduğunu kaydeden vatandaşlar, "Bu işe hemen el atılması lazım, yetkililerin bunu bir an önce düzeltmesi lazım" ifadelerini kullanıyor. BiP'te paylaş

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Deniz salyası

İklim değişikliğinin su kaynaklarımızı ciddi şekilde etkilediğine hep birlikte şahit oluyoruz. Bunun en son üzücü örneğini Marmara Denizi'mizde görüyoruz. İklim değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklığındaki artış, denizdeki durağanlık ve kirlilik, müsilajın, yani deniz salyasının artmasına temel neden olmuştur."

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