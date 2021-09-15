Ekonomi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25 ildeki 235 arsayı satışa çıkarıyor
EMLAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25 ildeki 235 arsayı satışa çıkarıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in de arasında bulunduğu 25 ilin bazı ilçelerinde atıl durumda bulunan arsalar, yarın düzenlenecek açık artırma ile satışa sunulacak. Ankara ve İzmir'de yarın yapılacak arsa müzayedesinden elde edilecek gelirin tamamı kentsel dönüşüme kaynak oluşturacak.

Haber Merkezi AA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25 ildeki 235 arsayı satışa çıkarıyor
Arşiv

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, arsa müzayedesinde, Ankara'nın Bala, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde 33, İstanbul Şile'de 4, İzmir'in Aliağa, Bayındır, Bornova, Çeşme, Dikili, Menderes, Seferihisar ve Gaziemir ilçelerinde 47, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2, Antalya'nın Aksu ve Konyaaltı ilçelerinde 7, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde 31, Balıkesir Edremit ilçelerinde 7, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 5, Edirne'nin Enez ilçesinde 6, Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde 13, Mersin'in Erdemli ve Yenişehir ilçelerinde 28, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde 24, Niğde'nin Bor ilçesinde 4, Kütahya Merkezde 2, Kayseri Melikgazi'de 4, Adana'nın Sarıçam, Kozan ve Çukurova ilçelerinde 7, Adıyaman Merkez'de 3, Bursa Osmangazi, Samsun İlkadım, Hatay Kumlu, Kahramanmaraş Onikişubat, Ağrı Diyadin, Şırnak Cizre, Şanlıurfa Eyyübiye ve Van İpekyolu'nda birer olmak üzere toplam 235 arsa açık artırma ile satılacak.

TOKİ 32 ilde 60 ay taksitle arsa satacak
EKONOMİ
TOKİ 32 ilde 60 ay taksitle arsa satacak

Müzayede sonucunda tekliflerin Bakanlıkça değerlendirilmesinin ardından arsaları satın alacak gerçek veya tüzel kişiler belirlenecek.

Arsaların çoğunluğunu "konut" alanları oluştururken, İstanbul Şile'deki 4 günübirlik turizm tesis ve park alanı, Nevşehir Kozaklı'daki 24 turizm tesis alanı, Şırnak Cizre'deki bir akaryakıt ve bakım istasyon arsası ile Şanlıurfa Eyyübiye'deki bir oto galericiler alanı dikkati çekiyor.

TOKİ Niğde'de 600 konutu satışa sunuyor
EKONOMİ
TOKİ Niğde'de 600 konutu satışa sunuyor

Arsa gelirleri kentsel dönüşüme

Bakanlık, yapılacak müzayede ile atıl durumdaki ticaret ve sanayi arsalarını yatırımcılara sunarak, kentlerin yatırım ve istihdamının geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Ayrıca tüm arsalardan elde edilecek kazanç, kentsel dönüşüm hesabına aktarılarak, riskli binaların tasfiyesi ve olası afet durumlarında kullanılacak.

Müzayede, yarın saat 10.30'da, Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu ile internet üzerinden "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden yapılacak.

Abone Ol Google News
Yok abi abarttınız

'Yok abi abarttınız'

​Markete giderken polise yakalanan koronalı gençten ilginç tepki.
Apaçık hadsizlik

Apaçık hadsizlik

​Döngüsel kültüre çığ gibi tepki.
Norveç Meclisinde iki PKKlı

Norveç Meclisi'nde iki PKK'lı

​İşçi Partisi'nden aday olan Aydar ve Hüseyni milletvekili olarak meclise girdi.
Hepsi yakalandı

Hepsi yakalandı

​PKK'lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi.

​Edremit'ten sonra bir skandal görüntü de İzmir'den geldi.
2023 yeniden <br>şahlanışın sembolü

2023 yeniden
şahlanışın sembolü

​İstikrar ve güven ikliminden taviz yok.

Reform paketi hedefiydi

Reform paketi hedefiydi

​Dijital lira için ilk somut adım.
Washington'da <br>darbe gibi adım

Washington'da
darbe gibi adım

​ABD'li komutan Çin'e Trump garantisi verdi.
Altı yıllık emeğin ürünü

Altı yıllık emeğin ürünü

​Kur'an konularına göre tefsir edildi.
Gebe ölümleri 3 kat arttı

Gebe ölümleri 3 kat arttı

'Kaybettiğimiz hastalarımız maalesef aşısız.'
Yol göründü

Yol göründü

​İlk kez böyle görüntülendi.
Turuncu şehir kalmadı

Turuncu şehir kalmadı

​Müjdeyi Bakan Koca sosyal medya hesabından duyurdu.
Kulüpler tribüne oynuyor

Kulüpler tribüne oynuyor

Spor yasası teklifiyle ilgili banka temsilcileri dinlendi.
Beşiktaş fırsat tepti

Beşiktaş fırsat tepti

​Sayısız gol fırsatına giren Beşiktaş, Dortmund'a 2-1 kaybetti.
Test aşaması tamamlandı

Test aşaması tamamlandı

​Farklı dillerdeki YouTube yorumları çevrilerek gösterilecek.

Washington’da darbe gibi adım: ABD’li komutan Çin’e Trump garantisi verdi
Dünya

Washington’da darbe gibi adım: ABD’li komutan Çin’e Trump garantisi verdi

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in, Trump’ın koltuğu bırakmamak için görevinin son haftalarında Çin’e savaş açabileceği endişesi konusunda iki kez Çin’li mevkidaşı Li Zuocheng’e teminat verdiği ortaya çıktı. Li Zuocheng’i ilk olarak seçim öncesi arayan Milley, ikinci görüşmeyi ise Kongre baskınının ardından yaptı.
PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı
Gündem

PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı

Operasyonlarda lojistik ağı çöken PKK, kanlı eylemlerde kullanacağı patlayıcıları çikolata, cips, sigara, şampuan kutusu, ayakkabı ve tıraş makinesinin içine gizledi. Ancak bu taktiklerin hiçbiri tutmadı. Polis ve jandarma sınırdan sokulan bu patlayıcıları şehirlere ulaşmadan yakaladı. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2021 yılında terör örgütü PKK’nın planladığı 126 saldırı boşa çıkarıldı. Teröristlerin C4 ve PETN gibi patlayıcıları kamufle etmek için her yola başvurduğu görüldü. Mardin-Şanlıurfa’da durdurulan ticari takside şampuan ve jöle kutusu içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi.
Kadın girişimciye 5 milyar lira kredi
Ekonomi

Kadın girişimciye 5 milyar lira kredi

Halkbank’ın Üreten Kadınlar Toplantısı’nın bu ayki durağı İzmir oldu. Kadın girişimcilere yönelik destek paketinden bugüne kadar 50 binin üzerinde girişimcinin faydalandığını aktaran Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Paket kapsamında 5 milyar Türk Lirasına ulaşan kredi hacmi gerçekleşti” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.