Ekonomi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait 3 adet tarla satılacak
BASIN İLAN

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait 3 adet tarla satılacak

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 3 adet tarla satılacağını duyurdu. Müdürlük, 30 Haziran'da 'açık teklif usulü' olacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait 3 adet tarla satılacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Cad. No: 129 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Valiliği 1. Kat 4 Nolu Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihale yapılacaktır.

Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

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