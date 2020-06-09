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Ekonomi Çeyiz hesabında ödeme aksatma hakkı 6ya çıkarıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyiz hesabında ödeme aksatma hakkı 6'ya çıkarıldı

Çeyiz hesabına ilişkin ödeme planında yapılan düzenlemeyle katılımcılara kolaylık sağlandı. Aylık ödeme planını seçen katılımcının, bir dönem içerisinde en fazla ödeme aksatma hakkı 6'ya çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aylık ödeme planını seçen katılımcının, bir dönem içerisinde en fazla olan üç defa düzenli ödemeyi aksatabilme hakkı, yapılan düzenlemeyle 6'ya çıkarıldı.

  • Ayrıca, üç aylık ödeme planını seçen katılımcılar için de "düzenli ödeme yapmama" imkanı 1 dönem içerisinde 1 defa olarak uygulanıyordu, bu kolaylık da ikiye yükseltildi.

Söz konusu yönetmelik değişikliği 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olacak.

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