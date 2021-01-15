Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü çobanlık hizmeti alacak

İstekliler, ihale dokümanını işletmeden (K.D.V. Dahil) 250,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler.
İhale tarihi 21 Ocak 2021 olup detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
İstekliler, ihale dokümanını işletmeden (K.D.V. Dahil) 250,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler.
İhale tarihi 21 Ocak 2021 olup detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
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