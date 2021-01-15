Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü çobanlık hizmeti alacak

Hayat

Dil devrimi amacına ulaştı mı?

Mehmet Doğan, Türkçenin Cenaze Töreni’nde, dil devriminin amacına nasıl ulaştığını, Türk edebiyatına hangi cephelerden yara açtığını, 1. Türk Dil Kurultayı’nı öncesi, sonrası ve tesirleriyle ele alarak tahlil ediyor.