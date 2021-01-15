Ekonomi Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü çobanlık hizmeti alacak
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Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü çobanlık hizmeti alacak

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 6 (Altı) Aylık Koyun Keçi Çobanlık İşçilikleri Hizmet Alım ihalesi yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İstekliler, ihale dokümanını işletmeden (K.D.V. Dahil) 250,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler.

İhale tarihi 21 Ocak 2021 olup detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

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