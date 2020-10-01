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Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Gram altın 474,7 liradan günü tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar? 1 Ekim güncel altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın 474,7 liradan günü tamamladı

1 Ekim 2020 altın fiyatları. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 artışla 474,7 liradan tamamladı. Çeyrek altın 769 lira, Cumhuriyet altını 3 bin148 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 769 lira, Cumhuriyet altını 3 bin148 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,81 yükselişle 474,7 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 470,70 470,90 474,50 474,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.102,00 3.123,00 3.127,00 3.148,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 429,00 433,00 433,00 437,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.032,00 3.052,00 3.056,00 3.076,00
  • Yarım Ziynet 1.516,00 1.526,00 1.528,00 1.538,00
  • Çeyrek Ziynet 758,00 763,00 764,00 769,00

Altına zam geldi: Sahte bilezik satışları patladı
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Bursa'da bijutericilik yapan Sarıbey Bakış, Altın fiyatları yükselince vatandaşlar sahte takılara yöneldi. Bilhassa düğün yapacaklar çok geliyor. 3 tane gerçek bilezik alıp yanına da 7 tane sahte bilezik alıyorlar. Bu sahte takıları gerçeğinden ayırt etmek zor, ancak kuyumcular ayırt eder. Böyle olunca vatandaşlar tarafından talep görüyor. Fiyatları da uygun. Bilezikleri 15 ila 40 lira arasında satıyoruz. Kolyelerin fiyatı da 20 ila 50 lira arasında değişiyor dedi.
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Altına zam geldi: Sahte bilezik satışları patladı
Bursa'da sayıları her gün artan taklit altın satıcılarının işleri açıldı. Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte düğün yapacak olan dar gelirli aileler, çareyi sahte altın takılarda buluyor.

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