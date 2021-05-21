Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 819 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 819 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,16 artışla 506,00 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 819 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 354 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Çeyrek altın ne kadar? 21 Mayıs altın fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 819 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 354 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 yükselişle 506 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PERŞEMBE CUMA
  • Alış Satış Alış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 505,00 505,20 505,80 506,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.328,00 3.349,00 3.333,00 3.354,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 460,60 464,60 461,30 465,30
  • Lira(Tam) Ziynet 3.252,00 3.272,00 3.257,00 3.277,00
  • Yarım Ziynet 1.626,00 1.636,00 1.629,00 1.639,00
  • Çeyrek Ziynet 813,00 818,00 814,00 819,00

Uzman isim tarih verdi: Gram altının 600 lira olması bekleniyor
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Edirne’de 43 yıldır kuyumculuk yaptığını belirten İsmail Kalkan, yükselen altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Altının gramının şu anda 500 lira civarında seyrettiğini kaydeden Kalkan, yakın zamanda altının gramının 550 liraya yükseleceğini ifade etti.
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Başkan Kalkan, Eylül ayı itibariyle de altının gramının 600 liraya kadar yükselmesini tahmin ettiklerinin altını çizdi.
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Öte yandan altın fiyatlarındaki yükselişi yenisafak.com okuyucuları için yorumlayan uzmanlar ise yatırımcılara alım için uyarıda bulunurken, gram altında 600 lira seviyesinin ise sürpriz olmayacağının altını çiziyor.
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Altının gram fiyatının haziranda yükselişini sürdüreceğini tahmin ettiklerini dile getiren İslam Memiş, ''Mayıs ayında altının gram fiyatında 502 lira seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. Önümüzdeki iki hafta için 492-504 lira aralığını takip ediyorum. Düşüş veya yükseliş için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor. Altının ons fiyatında ise yükselişlerin 1.855-1.860 ve 1.860 dolar seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum.'' dedi.
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Uzman isim tarih verdi: Gram altının 600 lira olması bekleniyor
Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, Eylül ayında altının gramının 600 liraya kadar yükselebileceğini söyledi.


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