Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 755 lira oldu
3 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,5 artışla 465,5 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 755 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 89 liradan satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 89 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,50 yükselişle 465,5 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 463,00 463,20 465,30 465,50 Cumhuriyet Ata Lira 3.052,00 3.073,00 3.068,00 3.089,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 422,50 426,50 424,50 428,50 Lira(Tam) Ziynet 2.983,00 3.003,00 2.998,00 3.018,00 Yarım Ziynet 1.492,00 1.502,00 1.499,00 1.509,00 Çeyrek Ziynet 746,00 751,00 750,00 755,00