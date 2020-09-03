Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Çeyrek altın 755 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar? 3 Eylül altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 755 lira oldu

3 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,5 artışla 465,5 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 755 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 89 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 89 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,50 yükselişle 465,5 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 463,00 463,20 465,30 465,50
Cumhuriyet Ata Lira 3.052,00 3.073,00 3.068,00 3.089,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 422,50 426,50 424,50 428,50
Lira(Tam) Ziynet 2.983,00 3.003,00 2.998,00 3.018,00
Yarım Ziynet 1.492,00 1.502,00 1.499,00 1.509,00
Çeyrek Ziynet 746,00 751,00 750,00 755,00

Gaziantep'te sahte altın üreten atölyeye baskın: Operasyonda çok miktarda sahte altın ele geçirildi
GÜNDEM
Gaziantep'te sahte altın üreten atölyeye baskın: Operasyonda çok miktarda sahte altın ele geçirildi

Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor
FOTOĞRAF 12
Title
Koronavirüs tedbirlerinin ardından 1 Temmuz itibariyle düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar altın almak için kuyumcuların yolunu tuttu. Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle alternatif çözüm arayanlar ise altın kaplamalı gümüş takılara yöneldi.
Title
Gümüşçü Kübra Karaca, altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte altın kaplamalı gümüş takıların revaçta olduğunu belirterek, şunları söyledi:
Title
Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz.
Title
Altın görünümlü gümüş takılarımız revaçta. Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz. Bunların kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor. Yaptığımız kaplamalar 22 ayar altın kaplamadır. Elektrolizle yapıldığı için de uzun süre kullanılabiliyor.
Title
'YARIM GRAM ALTIN TERCİH EDİLİYOR'<br>​<br>​ Düğünlerde önceden çeyrek altın, daha sonra gram altın şimdilerde ise yarım gram altın tercih edildiğini söyleyen kuyumcu Kenan Gül ise, sözlerini şöyle sürdürdü:
Title
Şu anki görüntülere bakarsak altının yükselme eğilimi devam ediyor. Yaşadığımız bir pandemi süreci var. Uzun vadeli olarak altının yukarı doğru yönü olduğunu görüyoruz. Düğün için genellikle geleneksel üçlü burmalar, tuğralar, zincirler tercih ediliyor. Eskişehirli hemşerilerimize özellikle şunu söylemek istiyorum; takılarını güvendikleri, bildikleri kuyumcudan alsınlar. Bu tarz ürünlerde başlarına kötü şeyler gelebiliyor, kandırılabiliyorlar. Buna dikkat etmeleri lazım. Önceden düğünlerde çeyrek altın takıyorlardı. Sonra fiyatlar yükselince gram altına döndü. Şimdi ise yarım gram altınlar satılıyor.
Title
BİR YIL SONRASI İÇİN ALTIN ALAN OLDU<br>​<br>​ Torunlarının sünnet düğünü için altın bakan Hayriye Şafak, 3 oğlumdan 3 erkek torunum var. Sünnet düğünü yapacağız. Onlara altın almayı düşünüyorum. Gücümüzün yettiğince almaya çalışıyoruz. Düğün seneye ama bu seneden alıp kenara koymak daha hesaplı olur diye düşünüyorum diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor
Eskişehir'de düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın almak isteyenler, yükselen fiyatlar nedeniyle altın kaplamalı gümüş takıları tercih etmeye başladı. Gümüşçü Kübra Karaca, "Bunların altın kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor" dedi.


Abone Ol Google News
İtirafları ortaya çıktı!

İtirafları ortaya çıktı!

​Sahte din adamı Şağban çocuk tacizinden tutuklandı.
Netflixe uyarı!

Netflix'e uyarı!

​'Minnoşlar' katalogdan çıkarılıyor.
Şeref yoksunu eller...

​Çocuk tacizinden tutuklanan sahte hocayla ilgili sert açıklama.
Rekorlar kırıldı

Rekorlar kırıldı

Meteorolojiden 18 ile kritik uyarı yapıldı.
Seyirci alınmayacak

Seyirci alınmayacak

​TFF, Bilim Kurulu'nun tavsiyesini dinledi.

Cevap veremedi!

Cevap veremedi!

Kılıçdaroğlu, 'Abdullah Gül' sorusuyla bocaladı
Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

Binali Yıldırım müşahede altına alındı.
ABD polisinden bir skandal daha

ABD polisinden bir skandal daha

Siyahi adamı kafasına poşet geçirip boğarak öldürdüler.

Çocuk kitaplarını kontrol etmek mi zor yayından kaldırmak mı?
Yakışmadı, yakışmıyor

Yakışmadı, yakışmıyor

Vali Vasip Şahin'den salgında 'birincilik' uyarısı.
Ödemeler başladı

Ödemeler başladı

​İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri vatandaşların hesaplarına yattı.

Avusturya ordularında Osmanlı'ya karşı savaştı.
81 ile gönderildi

81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığından yeni genelge.
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​TÜİK merakla beklenen rakamları duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çocuk istismarına ilişkin açıklama: Şeref yoksunu ellerle mücadele etmek hepimizin görevi
Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çocuk istismarına ilişkin açıklama: Şeref yoksunu ellerle mücadele etmek hepimizin görevi

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'da bir tarikatın sözde lideri olarak bilinen 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban'ın, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna yönelik iddialar üzerine bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Allah'ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir. Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir" denildi.
Transferi iptal oldu, Fenerbahçe'ye geri döndü
Spor

Transferi iptal oldu, Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı ve gelişimi için Kırşehir Belediyespor’a kiralık olarak verilmesi gündeme gelen Barış Sungur, 2. Lig ekibinin sözleşme şartlarında değişiklik yapma talebi nedeniyle sarı-lacivertlilere geri döndü.
10 ilde sıcaklık rekoru kırıldı: Meteorolojiden 18 ile kritik uyarı yapıldı
Gündem

10 ilde sıcaklık rekoru kırıldı: Meteorolojiden 18 ile kritik uyarı yapıldı

Türkiye'de son 70-80 yılda eylül ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşıldı, 10 ilde sıcaklık rekorları kırıldı. Ankara'da bugün 39 derece ölçülen sıcak hava nedeniyle bunalan Başkentliler, kendilerini gölge alanlara attı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Tekin, Özellikle perşembe ve cuma günü de ülkemizin özellikle büyük bir bölümünde yine sıcaklık rekorlarının kırılmasını tahmin ediyoruz. Bu iller de tahmini olarak Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Isparta, Burdur, Konya, Ankara, Bolu, Karaman, Mersin, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya. Bu illerimizde de özellikle bugün ve yarın (cuma) sıcak hava dalgasının etkisi ile sıcaklık rekorları kırılmasını tahmin etmekteyiz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.