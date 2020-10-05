Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 774 lira oldu

'DÜĞÜNDE TAKILAN SETİN KOMPLESİ SAHTE ÇIKTI'​<br> <br> Düğününde sahte altın takılan bir müşterisiyle yaşadıklarını da anlatan Öner, Bir müşterimiz düğünde takılan bir set getirdi, küpesinin bir yeri kırılmıştı, bunun tamiratını yapmamızı istedi. Biz küpeye baktığımızda 'bu altın değil' dedik, 'nasıl olur bunun seti var, bu düğünde takıldı bize' dedi. 'Seti komple getir o zaman' dedik kendisine, seti getirdi, baktık ki setin komplesi altın değil. Bunu takana söyleyin bu altın değil dedik, onlar da bilsinler diye. Bunu takana gidip, söylemişler, onlar da 'bizde adettir, altın alamadığımız için gidip imitasyon aldık' demişler diye konuştu.