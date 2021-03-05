Çeyrek altın ne kadar? 5 Mart altın fiyatları Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 667 oldu İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,49 artışla 411,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 667 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 729 liradan satıldı.

Haber Merkezi 05 Mart 2021, 17:51 Son Güncelleme: 05 Mart 2021, 17:55 AA