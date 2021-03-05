Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Çeyrek altın 667 oldu
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Çeyrek altın ne kadar? 5 Mart altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 667 oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,49 artışla 411,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 667 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 729 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 667 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 729 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,49 yükselişle 411,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PERŞEMBE CUMA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 409,00 409,20 411,00 411,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.695,00 2.716,00 2.708,00 2.729,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 373,00 377,00 374,80 378,80
  • Lira(Tam) Ziynet 2.634,00 2.654,00 2.647,00 2.667,00
  • Yarım Ziynet 1.317,00 1.327,00 1.324,00 1.334,00
  • Çeyrek Ziynet 659,00 664,00 662,00 667,00
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