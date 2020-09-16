Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın günü 473,8 liradan tamamladı

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YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Milyonlarca öğrencinin beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih tarihleri belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. Üniversite adayları ise yapılan açıklamanın ardından internetteki aramalarını hızlandırdı. Peki YKS ek tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte bütün detaylar...