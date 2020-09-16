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Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Gram altın günü 473,8 liradan tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın günü 473,8 liradan tamamladı

Bugün altın ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artarak 473,80 liradan tamamladı. İşte gram, çeyrek, Cumhuriyet altınının önceki ve bugünkü kapanış fiyatları...

Haber Merkezi AA
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Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 768,00 lira, Cumhuriyet altını 3.142,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazanarak 473,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • SALI ÇARŞAMBA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 469,60 469,80 473,60 473,80
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.095,00 3.116,00 3.121,00 3.142,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 428,00 432,00 432,00 436,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3,025,00 3.045,00 3.050,00 3.070,00
  • Yarım Ziynet 1.512,00 1.522,00 1.525,00 1.535,00
  • Çeyrek Ziynet 756,00 760,00 763,00 768,00

Altın kaplamalı baklava yaptı: Dilimini 550 liradan satıyor
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Bursa'da baklavacı Argün Gürol, 24 ayar saf altın ile kaplı baklava yaptı.
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Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavaya olan değeri göstermek olduğunu dile getirdi.
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Argün Gürol, “İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı dedi.
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Altın kaplamalı baklava yaptı: Dilimini 550 liradan satıyor
Bursa'nın İznik ilçesinde 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor.
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