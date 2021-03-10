Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Çeyrek altın 677 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Mart altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 677 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 azalışla 417,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 677 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 769 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 677 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 769 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 417,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • SALI ÇARŞAMBA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 419,40 419,60 417,00 417,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.764,00 2.785,00 2.748,00 2.769,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 382,50 386,50 381,00 385,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.701,00 2.721,00 2.686,00 2.706,00
  • Yarım Ziynet 1.350,00 1.360,00 1.343,00 1.353,00
  • Çeyrek Ziynet 675,00 680,00 672,00 677,00


Yerde bulunan bir kese dolusu altının sahibinde yüzükten ulaşıldı
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Edinilen bilgiye göre, önceki gün bir marketin önünde fark etmeden üstüne bastığı kırmızı renkli kesenin içindekileri önce çocukların doldurduğu taşlardan sanan evli ve bir çocuk annesi Suna Aylak, açıp baktığında altınlarla karşılaşınca paniğe kapılarak polisi aradı.
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İnceleme başlatan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri altınların arasındaki yüzükte yazılı tarih ve ‘Ünal’ isimden kayıp eşya başvurusu yapan 40 yaşındaki Tekbir Kanar’a ait olduğunu belirledi.
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Altınları teslim eden 61 yaşındaki Aylak, “İçini açıp baktığımda altınlarla karşılaştım. Oğlumla hemen polise haber verdik. Sahibinin bulunmasına çok sevindim” diye konuştu.
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Eşinin bir yemek firmasında görev yaptığını, kendisinin de yıllardır tekstil fabrikalarında çalıştığını anlatan Kanar da çantasından düşürdüğü altınlara yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
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Altınları tüp bebek tedavisiyle yeniden evlat sahibi olmak için biriktirdiğini anlatan Kanar, “İlk çocuğum tüp bebek tedavisiyle olmuştu.
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İkinci çocuğuma da aynı yöntemle sahip olmak istiyorum. Bunun için birikimler yapıyordum. Düşürdüğümde çok üzüldüm.
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Polisler arayınca dünyalar benim oldu. Suna ablaya ve polislere çok teşekkür ediyorum. Kızım olursa Suna ablanın adını vereceğim” şeklinde konuştu.
Yerde bulunan bir kese dolusu altının sahibinde yüzükten ulaşıldı
Amasya'da yerde bir kese dolusu altın bulan Suna Aylak durumu hemen polise bildirdi. Yaklaşık 70 bin TL değerindeki altınların tüp bebek tedavisiyle yeniden anne olmak istediği için birikim yapan Tekbir Kanar'a ait olduğu belirlendi. Kayıp altınlarını teslim alan Kanar, “Kızım olursa Suna ablanın adını vereceğim” dedi.


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